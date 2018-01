Die NACD empfängt Vorstandsmitglieder und führende Personen der Cybersicherheitsbranche aus aller Welt, um die Überwachung von Cyberrisiken zu verbessern

WASHINGTON (USA), 25. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die National Association of Corporate Directors (https://www.nacdonline.org/) (NACD), die zuständige Stelle für Vorstandspraktiken, die mehr als 18.000 Vorstandsmitglieder repräsentiert, kündigte heute das Global CyberForum 2018 (https://www.nacdonline.org/CyberForum) an, ein weltweites Forum für Cybersicherheit, das am 17./18. April in Genf stattfinden wird. Diese Veranstaltung wird der Tatsache gerecht, dass Cybergefahren die ganze Welt betreffen, und sie verleiht dem Engagement der NACD für eine größere Einbeziehung von Vorstandsmitgliedern in die Überwachung der Cybersicherheit internationale Reichweite.

Am Forum werden führende Aufsichtsratsmitglieder (non-executive directors, NEDs) multinationaler Konzerne, leitende Führungskräfte und Geschäftsführer, Cybersicherheitsexperten, Verantwortliche für die Durchsetzung von Cybersicherheitsrichtlinien und -gesetzen aus aller Welt und andere Vordenker teilnehmen. Die Teilnehmer werden Maßnahmen zur Überwachung von Cyberrisiken auf Vorstandsebene und andere zentrale Themen besprechen, darunter die Anwendung von Gesetzen über Grenzen hinweg, sich verändernde Richtlinien auf globaler Ebene, den Einfluss aufkommender Technologien auf die Cybersicherheit und die wichtigsten Praktiken bei der Cyberhygiene. Die Teilnehmer werden im Zuge der Simulation eines Cyberangriffs die Möglichkeit zum interaktiven Lernen haben.

"Aufgrund von neuen Bedrohungen, die die zunehmende globale Integration und Vernetzung begleiten, müssen Führungsetagen die Schwachstellen ihrer Unternehmen sehr gut kennen, um auf Cyberangriffe vorbereitet zu sein", sagte Peter Gleason, CEO von NACD. "Unser primäres Ziel besteht darin, Aufsichtsratsmitglieder und Unternehmensleiter mit praktischen Informationen zu versorgen, die sie zurück in die Vorstandsetage mitnehmen können."

Zu den Referenten gehören:

The Right Honorable Baroness Pauline Neville-Jones , DCMG, ehemalige britische Top-Diplomatin und Beraterin von Premierminister David Cameron, Vorsitzende des Ausschusses für Cybersicherheit der Bank of England, leitende Beraterin für Ridge-Schmidt Cyber und Gremiumsmitglied am UK Research Council

, DCMG, ehemalige britische Top-Diplomatin und Beraterin von Premierminister David Cameron, Vorsitzende des Ausschusses für Cybersicherheit der Bank of England, leitende Beraterin für Ridge-Schmidt Cyber und Gremiumsmitglied am UK Research Council Olga Botero, Leiterin und Vorsitzende des Komitees für Technologie und Cybersicherheit bei EVERTEC Inc., früher Chief Information Officer der Grupo Bancolombia

Leiterin und Vorsitzende des Komitees für Technologie und Cybersicherheit bei EVERTEC Inc., früher Chief Information Officer der Grupo Bancolombia Greg Bell, Leiter des Beratungsdienstes bei der KPMG LLP

Leiter des Beratungsdienstes bei der KPMG LLP Anastassia Lauterbach, Leiterin und Vorsitzende des Komitees für Technologie und Innovationen bei

Dun & Bradstreet

Leiterin und Vorsitzende des Komitees für Technologie und Innovationen bei Dun & Bradstreet Sara Grootwassink Lewis, Vorsitzende des Audit-Komitees, Sun Life Financial, Weyerhaeuser Co. und PS Business Parks, Leiterin des Fürhungsasusschusses am U.S. Chamber of Commerce Center for Capital Markets Competitiveness und Treuhänderin der Brookings Institution

Vorsitzende des Audit-Komitees, Sun Life Financial, Weyerhaeuser Co. und PS Business Parks, Leiterin des Fürhungsasusschusses am U.S. Chamber of Commerce Center for Capital Markets Competitiveness und Treuhänderin der Brookings Institution Richard Spearman, Group Corporate Security Director der Vodafone Group PLC

Group Corporate Security Director der Vodafone Group PLC Akhilesh Tuteja, Global Practice Colead für die Region Indien bei der KPMG LLP

Global Practice Colead für die Region Indien bei der KPMG LLP Jeff Brown, Vice President und Chief Information Security Officer bei Raytheon Co.

Vice President und Chief Information Security Officer bei Raytheon Co. Maya Bundt, Leiterin von Cyber and Digital Solutions, Swiss Reinsurance Co. Ltd.

Leiterin von Cyber and Digital Solutions, Swiss Reinsurance Co. Ltd. Shelley Leibowitz, Leiterin von E*TRADE Financial und ehemals Group Chief Information Officer der Weltbank

Leiterin von E*TRADE Financial und ehemals Group Chief Information Officer der Weltbank Larry Clinton, Präsident und CEO der Internet Security Alliance

Präsident und CEO der Internet Security Alliance Dani Michaux, regionale Leiterin für Asien bei der KPMG LLP

regionale Leiterin für Asien bei der KPMG LLP Major General Koen Gijsbers (a. D.), leitender Berater beim Network Centric Industry Operations Industry Consortium, ehemaliger Geschäftsleiter der NATO Communications and Information Agency und ehemaliger CIO am niederländischen Verteidigungsministerium

leitender Berater beim Network Centric Industry Operations Industry Consortium, ehemaliger Geschäftsleiter der NATO Communications and Information Agency und ehemaliger CIO am niederländischen Verteidigungsministerium John Hermans, regionaler Leiter der EMA-Region bei der KPMG LLP

regionaler Leiter der EMA-Region bei der KPMG LLP William McCracken, Leiter der MDU Resources Group Inc. und der NACD, ehemaliger Vorsitzender und CEO von CA Technologies

Die NACD freut sich sehr, die Veranstaltung gemeinsam mit der KPMG auszutragen. Zu den weiteren Partnern gehören das Global Network of Director Institutes (GNDI), die Internet Security Alliance (ISA) und Ridge Global.

Weitere Informationen zum Forum finden Sie unter www.NACDonline.org/CyberForum (https://www.nacdonline.org/CyberForum).

Über die NACD

Die National Association of Corporate Directors (NACD) verhilft mehr als 18.000 Führungskräften zu mehr Selbstbewusstsein bei der Führungsarbeit. Als anerkannte Instanz für führende Vorstandspraktiken sorgt die NACD dafür, dass die Fürhungskräfte von heute für die Herausforderungen von morgen gut vorbereitet sind, und hilft damit Unternehmensvorständen dabei, das Vertrauen der Investoren und der Öffentlichkeit zu stärken. Top-Vorstände schließen sich der NACD an, um die Leistung zu verbessern, Erkenntnisse zu gewinnen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Führungskräften, Investoren und Corporate-Governance-Interessenvertretern setzt die NACD seit 40 Jahren Maßstäbe für verantwortungsbewusste Vorstandsarbeit. Mehr zur NACD erfahren Sie unter www.NACDonline.org (http://www.nacdonline.org/).

Kontakt:

Susan Oliver

susanboliver@gmail.com (mailto:susanboliver@gmail.com)

(mailto:susanboliver@gmail.com)703-216-4078

