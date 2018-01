Wallisellen (ots) - Die Allianz Suisse stärkt den Standort Bern

ist seit dem 1. Januar 2018 mit zwei Generalagenturen vertreten. Die

Generalagentur in Bern-Bümpliz wird vom langjährigen Berner

Generalagenten Peter Kofmehl geführt, der Standort in der

Morgenstrasse 131 beibehalten. Neu hinzu kommt die Generalagentur

Bern-Wankdorf, die unter der Leitung von Andreas Mäder steht und ihre

Geschäftsräume in der Worblaufenstrasse 6 hat. Die Zahl der

Mitarbeitenden der Generalagenturen am Standort Bern steigt um zehn

Prozent auf rund 70.



Der neue Generalagent Andreas Mäder (46 Jahre) war bis 2008

insgesamt rund 18 Jahre in verschiedenen Funktionen für die Allianz

Suisse tätig, unter anderem als Kundendienstleister der

Generalagentur Zellweger sowie in verschiedenen vertriebsnahen

Aufgabenbereichen am Hauptsitz. Zuletzt fungierte er während fünf

Jahren als Leiter Vertrieb & Marketing der Orion Rechtsschutz

Versicherung.



Optimal aufgestellt



"Mit zwei Generalagenturen sind wir in Bern optimal aufgestellt

und können die Erfolgsgeschichte in der Region fortschreiben", betont

Stefan Vierling, Leiter des Agenturvertriebs Deutschschweiz und

Tessin der Allianz Suisse. "Das ermöglicht uns einen noch

intensiveren Kundenkontakt mit kurzen Wegen und eine effizientere

Beratung. Darüber hinaus freue ich mich, dass wir mit Andreas Mäder

ein altbekanntes Gesicht und einen versierten Versicherungsprofi für

diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten." Die Zahl der Mitarbeitenden

am Standort Bern steigt um rund zehn Prozent auf insgesamt rund 70.

Die beiden Agenturen betreuen in der Region Bern rund 45'000 Privat-

und Unternehmenskunden sowie Institutionen in allen Fragen rund um

Versicherung, Vorsorge und Vermögen.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Kommunikation Allianz Suisse



Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall, Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch