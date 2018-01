Die Energiebranche will neue Stadtviertel von Grund auf nachhaltig gestalten: mit Strom, Wärme, Breitband und Elektroautos. Das soll der Umwelt nützen - und den Versorgern mit neuen Geschäftsmodellen auch.

Das Ziel, das die Stadt Malmö für den Stadtteil Hyllie ausgegeben hat, ist in Zeiten der Energiewende auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär: Das Viertel soll komplett aus erneuerbaren oder zumindest recycelten Energien versorgt werden. Den vollständigen Umstieg auf grüne Energie haben sich schon einige Städte zum Ziel gesetzt. Wirklich einzigartig ist aber der Zeitplan, den Malmö dafür ausgegeben hat: Schon 2020 soll Hyllie mit 2000 Wohnungen und 3000 Arbeitsplätzen grün sein.

Das Viertel, direkt am Meer gelegen, ist ein Pilotprojekt für die gesamte Energiebranche: Hyllie soll zu einer Smart City werden, in der Strom- und Wärmeversorgung, Breitband und Elektromobilität verknüpft und nachhaltig aufgebaut werden. Smart Cities sollen den Klimaschutz voranbringen - und der Energiebranche ein neues Geschäftsmodell liefern. Neben Smart Metern (intelligenten Stromzählern) und Smart Grids (intelligenten Stromnetzen) sind sie die letzte Stufe, um die Energieversorgung mit dem Datennetz zu verknüpfen und eine intelligente Steuerung von Angebot und Nachfrage zu erreichen. Für Malmö ist Hyllie nur der Anfang. Bis 2030 soll die komplette Stadt umgestellt sein.

"Wir müssen weg davon Strom, Wärme und Verkehr getrennt zu betrachten", sagte Michael Krumpholz, Mitglied in der Geschäftsführung der Eon Energy Solutions GmbH am Donnerstag auf der Handelsblatt-Energietagung in Berlin. "Wir müssen das als gekoppelte, nachhaltige und komplexe Systeme betrachten."

Im Quartier soll künftig selbst nachhaltig Strom erzeugt werden - mit Solardächern oder Blockheizkraftwerken. Und auch die Versorgung mit Wärme und Kälte wird auf den Klimaschutz ausgelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...