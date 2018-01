Die britische Investmentbank Barclays hat Gea Group auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der seit Monaten hohe Anteil von Anlegern, die trotz des Einstiegs aktivistischer Investoren auf einen fallenden Aktienkurs setzten, erkläre teilweise die schnelle Kurserholung nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Auftragseingang des Maschinenbauers im Schlussquartal 2017 so hoch ausgefallen wie in keinem Quartal zuvor./gl/mis Datum der Analyse: 24.01.2018

ISIN: DE0006602006