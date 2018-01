BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem Spitzentreffen der Parteichefs von CDU, CSU und SPD sollen am Freitag die Koalitionsverhandlungen der drei Parteien offiziell starten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus SPD-Kreisen. Für 9.00 Uhr ist zunächst ein Treffen der Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD) und Horst Seehofer (CSU) in der CDU-Zentrale vorgesehen, wie es aus Parteikreisen hieß. Anschließend soll dort dann eine Runde von 15 Vertretern um die Partei- und Fraktionschefs beraten.

Die Arbeitsgruppen könnten ab Freitagnachmittag tagen, hieß es weiter. Ob und welche Gruppen bereits am Freitag ihre Arbeit aufnehmen könnten - und wo -, blieb zunächst unklar. Das werde innerhalb der einzelnen Arbeitsgruppen entschieden.

Die Union will Koalitionsverhandlungen möglichst schnell abschließen. Mehrere führende Politiker von CDU und CSU hatten als Ziel genannt, bis zum Karnevalswochenende am 10./11. Februar fertig zu werden. Die Sozialdemokraten hatten sich bislang zurückhaltender zu dem Zeitplan geäußert.

Die SPD-Führung kam am Donnerstag in Berlin zusammen, um über die Aufstellung für die Koalitionsverhandlungen zu beraten./jac/sam/DP/jha

