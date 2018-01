Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -



Tetra Pak sagt zu, die Kunststoffstrategie der Europäischen Kommission zu unterstützen. Dies wurde heute als Bestandteil des EU-Aktionsplans für eine Kreislaufwirtschaft bekanntgegeben.



Das Unternehmen wird:



- Mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass bis 2030 Recycling-Lösungen für alle Komponenten von Getränkekartons in ganz Europa verfügbar sind. - Die Verwendung von Kunststoffen aus erneuerbarem Rohmaterial entscheidend erhöhen - Recycelte Kunststoffe verwenden, nachdem diese als sicher validiert und für die Verwendung im Kontakt mit Lebensmitteln gesetzlich erlaubt sind.



Dennis Jönsson, President und CEO von Tetra Pak, erklärte hierzu: "Obwohl rund 75 % unserer Verpackungen aus Karton hergestellt werden, verwenden wir als Schutzschicht sowie für Verschlüsse auf unseren Verpackungen auch Kunststoffe.



Die EU-Kunststoffstrategie ist ein wichtiger Schritt zu einer klimafreundlichen Kreislaufwirtschaft, die auf Recycling, erneuerbaren Rohstoffen und einer nachhaltigen Beschaffung beruht. Als einer der weltweit führenden Anbietern von Lebensmittelverpackungen, werden wir unseren Beitrag zu leisten."



- Tetra Pak verpflichtet sich zur zunehmenden Verwendung nachhaltiger, erneuerbarer Rohstoffe, einschließlich bio-basierter Polymere, in seinem Verpackungsportfolio. 2014 führte das Unternehmen Tetra Rex® Bio-based ein, den weltweit ersten Getränkekarton, der vollständig aus pflanzenbasiertem Material hergestellt ist. - Recycling ist ein wesentlicher Bestbandteil der Tetra Pak Umweltagenda. In Zusammenarbeit mit Partners aus dem privaten und öffentlichen Sektor arbeiten wir daran, das Recycling unserer Verpackungen kontinuierlich zu erhöhen. Heute werden 47% der auf dem europäischen Markt platzierten Getränkekartons wiederverwertet.



Über Tetra Pak



Tetra Pak ist das weltweit führende Unternehmen für Lebensmittelverarbeitungs- und Verpackungslösungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten liefern wir sichere, innovative und umweltgerechte Produkte, die jeden Tag die Anforderungen von Hunderten von Millionen Menschen in mehr als 170 Ländern erfüllen. Mit mehr als 24.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt verfolgen wir verantwortungsvolle Industrieführerschaft und eine nachhaltige Unternehmensführung. Unser Motto: "SCHÜTZT, WAS GUT IST" reflektiert unsere Vision, Lebensmittel überall sicher und verfügbar zu machen.



Gemeinsam mit unseren Kunden machen wir Lebensmittel sicher und verfügbar - und das überall. Seit dem Beginn des Unternehmens im Jahre 1951 sind wir stolz darauf, die bestmöglichen Lösungen zur Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln anzubieten.



Tetra Pak ist eines von drei Unternehmen der Tetra Laval-Gruppe (http://www.tetralaval.com/) - einer privaten Gruppe mit schwedischen Wurzeln. Die beiden anderen Unternehmen sind DeLaval und Sidel. Der Hauptsitz von Tetra Laval befindet sich in der Schweiz.



Weitere Informationen über Tetra Pak sind verfügbar auf http://www.tetrapak.com



