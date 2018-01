REAL-Datenbank synthetischer Verbindungen von Enamine über Online-ZINC-Plattform der UCSF zugänglich

Enamine Ltd. ein chemisches Forschungsunternehmen und Hersteller von neuartigen Bausteinen und Screening-Bibliotheken, hat seine Zusammenarbeit in Bezug auf ZINC, eine umfassende Online-Datenbank mit kommerziell erhältlichen Substanzen, die von den Laboratorien Irwin und Shoichet am Department of Pharmaceutical Chemistry der University of California, San Francisco (UCSF) kuratiert wird, ausgebaut. Enamine wird den Forschern der UCSF und der weltweiten Arzneimittelforschung über ZINC Zugang zur REAL-Datenbank des Unternehmens verschaffen, eine einzigartige Datenbank mit mehr als 300 Millionen neuartigen, synthetisierbaren Strukturen als effiziente Quelle potenzieller neuer Verbindungen für eine Vielzahl von Projekten im Bereich der Arzneimittelforschung.

Die REAL-Datenbank ist der bedeutendste Beitrag zu den derzeit kommerziell erhältlichen chemischen Substanzen. Auf sie entfallen über 90 aller Strukturen in ZINC. Die Verbindungen werden bequem aus ZINC ausgewählt und dann von Enamine in einem einzigen Schritt aus seinem Bausteinbestand synthetisiert, sodass eine schnelle Lieferung und hohe Erfolgsquote gewährleistet ist.

Michael Bossert, Head of Strategic Alliances bei Enamine, sagte: "Die Zahl der Verbindungen, auf die Enamine mit einem Bestand von 150.000 Bausteinen schnell zugreifen kann, ist erstaunlich. ZINC ist eine leistungsstarke Plattform, die unsere Bestrebungen zur weiteren Ausdehnung unserer Abdeckung des chemischen Raums auf die weltweite Arzneimittelforschung effizient unterstützen kann. Wir freuen uns, dass die Forscher an der UCSF von der Vielfalt und Neuartigkeit unserer Strukturen in den REAL-Verbindungs-Arrays profitieren."

John Irwin, PhD, Adjunct Professor an der UCSF School of Pharmacy und Kurator von ZINC, stimmte zu: "Im Zuge unserer Bemühungen, die Kluft zwischen Chemoinformatik und Biologie zu überbrücken, darf die Bedeutung der Arbeit im kommerziellen chemischen Raum nicht unterschätzt werden. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Enamine fortzusetzen, um Wege zu finden, wie man neue chemische Verbindungen, die speziell für einzelne Forschungsprojekte entwickelt und synthetisiert werden, der weltweiten Biomedizin zur Verfügung stellen kann."

Die meisten Verbindungen aus der REAL-Datenbank konnten bereits in den ZINC-Bestand hochgeladen werden. Im letzten Jahr wurden 92 der mehr als 250 bei Enamine bestellten Substanzen erfolgreich an die UCSF ausgeliefert.

ENDE

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180125005606/de/

Contacts:

Zyme Communications für Enamine

Sarah Jeffery

E: sarah.jeffery@zymecommunications.com

T: +44 7771 730919