Sowohl die Daten zum Ifo-Geschäftsklima-Index als auch die Ergebnisse des Ifo-Konsumklima sind weiter am steigen. Die Konjunktur-Hausse läuft weiter. Wie sich das auf den Finanzmarkt auswirkt, weshalb die EZB, laut Marktexperten Robert Halver, bei der Geldpolitik dennoch weiter die Füße still hält und warum der starke Euro sich zum Sorgenkind entwickelt, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Robert Halver von der Baader Bank mit Moderatorin Johanna Claar die Erwartungen zur deutschen Konjunktur und den Erwartungen an die Geldpolitik.