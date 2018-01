Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bis tief in die Nacht shoppen, zu coolen Dance Beats chillen und prominente Show Acts erleben. Hamburgs angesagtes Einkaufs-Center Hamburger Meile lädt am Samstag, den 3. März 2018, ab 20 Uhr wieder zur großen Late Night Shopping Party.



Der Eintritt zum Shopping-Event des Jahres ist natürlich kostenfrei. Die Hamburger Meile mit ihren über 150 Shops, Restaurants und Cafés gilt als Europas längstes Shopping Center. Auf zwei parallel verlaufenden, jeweils 600 Meter langen Einkaufsebenen unter einem tageslichtspendenden Glasdach findet sich alles, was das Shopper-Herz begehrt. Beliebte Marken, trendige Fashion, neueste Technik und eine breite Food-Auswahl. Bei der Late Night Shopping Party verwandelt sich das Einkaufsparadies wieder in eine mega-lange Entertainment-Bühne mit Saturday Night Feeling.



Live-Tanz-Show mit Let's Dance-Star Massimo Sinato und Model Rebecca Mir



Profi-Tänzer Massimo Sinato und Model Rebecca Mir bringen die Ladenstraße mit einem Live-Auftritt zum Glühen! Die beiden sympathischen TV-Stars, die sich in der RTL-Erfolgs-Show 'Let's Dance' direkt in das Herz des anderen tanzten und dabei ein Millionenpublikum begeisterten, werden eine atemberaubende Tanz-Show performen. Die Besucherinnen und Besucher der Hamburger Meile können die prominenten Fernsehstars hautnah erleben. Wer will, kann sogar direkt mit dem talentierten Choreografen und der beliebten ProSieben-Moderatorin mittanzen. Denn als Höhepunkt studiert das berühmte Paar gemeinsam mit dem Publikum eine Tanz-Choreografie ein. Zwischendurch gibt es reichlich Gelegenheit für Autogramme und Selfies.



Dance Beats und Live-Songs von DJ Marc Terenzi



Für die perfekte Club-Atmosphäre beim Shoppen sorgt Marc Terenzi am DJ-Pult. Der Popsänger und "Dschungel-Camp"-Gewinner vom Vorjahr legt an diesem besonderen Samstagabend direkt in der Hamburger Meile Dance Beats auf. Seine eigenen Hits wie 'Don't Recognize You' oder 'Born To Love You' wird der Frauenschwarm live singen. Auch die Fans des US-Amerikaners dürfen sich auf viele Selfies und Autogramme freuen.



Faszinierende Entertainment-Highlights



Kühne Einrad-Artisten, ein Papierkünstler und VIP-Security auf Stelzen - auf der gesamten Länge der Hamburger Meile wird Unterhaltung geboten. Zum Staunen, Lachen und Amüsieren. Da wird das Duo Jansky & Jensky die Treppen des Shopping-Centers herunterjagen und auf den Stufen sein Können zeigen. Beim Papier-Zerreißen lässt Clown Pakurei faszinierende Kunst entstehen und breitschultrige Gentlemen werden zum Riesen-Hingucker.



Blitzlichtgewitter und Begrüßungssekt



Prickelnd geht der Shopping-Erlebnis-Abend direkt an den Eingängen zur Hamburger Meile los. Jede Besucherin und jeder Besucher wird mit einem Glas Gratis-Sekt begrüßt. In der Mitte der Mall hat das Einkaufs-Center einen roten Teppich ausgerollt. Für viele weitere prominente Schauspieler, Models, Fernseh-Stars und jeden, der auch einmal im Blitzlichtgewitter stehen möchte!



Traumreise & Shopping-Gutscheine zu gewinnen



"Wir laden alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Besucherinnen und Besucher aus dem Umland herzlich zum Late Night Shopping in die Hamburger Meile ein", sagt Carsten Gogol, Center Manager der Hamburger Meile. "Als Höhepunkt des Abends verlosen wir unter allen Anwesenden eine Traumreise in die Sonne für 2 Personen." Schon vorab bieten sich viele tolle Gewinn-Chancen auf der Social Media Plattform des Shopping-Centers. "Es lohnt sich, regelmäßig auf der Facebook-Seite der Hamburger Meile vorbeizuschauen", empfiehlt Carsten Gogol: "Wir verlosen jede Woche Shopping-Gutscheine, exklusive Meet and Greets mit Stars und haben etliche weitere Überraschungen vorbereitet." Außerdem kann jeder Kassenbon an einer exklusiven Late Night Lotterie teilnehmen, der ab 20 Uhr für einen Einkauf in einem der über 150 Shops der Hamburger Meile ausgegeben wurde. Als Gewinne locken Shopping-Guthaben in Höhe von 200 Euro, 300 Euro oder sogar 500 Euro.



Unterstützt wird die Late Night Shopping Party von zahlreichen Partnern. Darunter sind Catwalk, Brockmans Gin, Bijou Brigitte und Schlumberger ON ICE. Die prominenten Gäste übernachten im Designhotel Le Méridien Hamburg an der Außenalster.



Für weitere Informationen und Presse-Akkreditierungen wenden Sie sich gern an:



SOCIETY RELATIONS & Communications: Frau Brita Segger Mundsburger Damm 2 22087 Hamburg Telefon: 040 - 648 38 777 Email: office@society-relations.de



Information zur Hamburger Meile:



Die Hamburger Meile gilt als längstes Shopping-Center in Europa. Auf rund 47.700 m² befinden sich über 150 Shops, viele Cafés und Restaurants. Die Hamburger Meile liegt zentral im Herzen der Hansestadt direkt an der B434 und B5. Durch ihre perfekte Lage zwischen den U-Bahn Haltestellen Mundsburg und Hamburger Straße der Linie U3 (barrierefreier Eingang) ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem erreichbar. Vom Hamburger Hauptbahnhof beträgt die Entfernung lediglich 10 Minuten. Mehr als 2.200 Parkplätze stehen zur Verfügung.



Hamburger Meile Hamburger Straße 27 22083 Hamburg Telefon: 040 - 22 69 021 - 0 E-Mail: info@hamburger-meile.com www.hamburger-meile.com www.facebook.com/hamburgermeile



OTS: Society Relations newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121440.rss2



Pressekontakt: Medienvertreter wenden sich mit Fragen und Akkreditierungswünschen bitte an:



SOCIETY RELATIONS & Communications Frau Brita Segger Mundsburger Damm 2 22087 Hamburg Telefon: 040 - 648 38 777 Email: office@society-relations.de