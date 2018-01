Linz (ots) - Im Dezember 2017 erreichte der österreichische Spieleverlag einen wichtigen Meilenstein und durfte den 100.000 Spieler in der eigenen Community begrüßen. Nach dem Strategie-Hit LEADERS hat vor allem das neue Familienspiel INTERACTION dazu beigetragen dieses Ziel zu erreichen. "Man sagt in jedem österreichischen Haushalt steht mindestens ein Spiel von Ravensburger, soweit sind wir mit rudy games zwar noch nicht, aber Dank der App haben wir einen direkten Kontakt zu jeden einzelnen unserer Kunden und lernen diesen immer besser kennen", schwärmt Manfred Lamplmair (CEO) von den Möglichkeiten der Hybrid Spiele von rudy games.



Im laufendem Jahr will man weiterwachsen und das Spiele-Portfolio weiter ausbauen. "Der Fokus liegt ganz klar auf neue innovative Spiele und Inhalte sowie Pflege der bestehenden Produkte", so, der für die Entwicklung verantwortliche, Reinhard Kern. Für 2018 ist ein neues Hybrid Kartenspiel (Projekt "SEED"), eine Erweiterung (Builder Expansion) für INTERACTION und die LEADERS - Edition 2018 geplant.



Ganzen Text [online lesen] (https://rudy-games.com/wir-feiern-den-100-000-spieler/)



Rückfragehinweis: rudy games GmbH Manfred Lamplmair +43 664 830 4424 mani@rudy-games.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18604/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: rudy games newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129395 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129395.rss2