DAVOS (dpa-AFX) - Kurz vor dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Davos versucht sein Finanzminister Steven Mnuchin gut Wetter im Handelsstreit mit China und anderen Ländern zu machen. "Wir wollen nicht in Handelskriege geraten", sagte Mnuchin am Donnerstag vor Journalisten. "Andererseits sind wir gewillt, Amerikas Interessen zu verteidigen."

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hatte am Vortag mit Blick auf amerikanische Strafzölle gesagt, dass jeden Tag Handelskriege ausgefochten würden und angekündigt: "Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern." Trumps Regierung hatte die Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneele erhöht, was als direkter Angriff auf die großen Produzenten-Länder China und Südkorea gewertet wurde.

Ross sagte nun am Donnerstag: "Wir sind das am wenigsten protektionistische Land." Ins gleiche Horn stieß Finanzminister Mnuchin in Davos: Trump werde auf dem Weltwirtschaftsforum klarstellen, dass die USA offen für Geschäfte seien. "Aber wir brauchen faire Bedingungen." Die USA hatten insbesondere China wiederholt unfaire Handelspraktiken vorgeworfen. Sie beschuldigen die Volksrepublik etwa, mit billigen Exporten Jobs in den Vereinigten Staaten zu gefährden.

Mnuchin berichtete, er habe die bilateralen Handelsbeziehungen mit Liu He diskutiert, dem wichtigsten Wirtschaftsberater von Chinas Präsident Xi Jinping. Beide Seiten seien daran interessiert, den gewaltigen chinesischen Überschuss in der Handelsbilanz zu reduzieren. "Wir haben einige sehr konkrete Ideen besprochen, die wir beide dazu haben", sagte er, ohne Details zu nennen.

Auf Trumps Programm standen am Donnerstag unter anderem ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May sowie ein Abendessen mit Konzernchefs. An diesem Freitag wird er dann zum Ende der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums zur versammelten Wirtschafts- und Politikelite sprechen. Beobachter sind gespannt, was Trump genau sagen wird.

Finanzminister Mnuchin beteuerte, die US-Regierung sei an freiem Handel interessiert: "Wir haben die größte Delegation aller Zeiten in Davos."/das/al/bvi/DP/jha

AXC0173 2018-01-25/14:15