Mit neuen Zöllen und markigen Ankündigungen seines Handelsministers schürt US-Präsident Donald Trump Verunsicherung in Partnerländern. Die Wirtschaftsführer hoffen auf ein europäisches Gegengewicht. Zu Recht?

US-Finanzminister Steven Mnuchin ist an diesem Tag in Davos aufgestanden, das lässt sich schon nach wenigen Stunden sagen, um für seinen Präsidenten ein einigermaßen erträgliches Willkommen vorzubereiten. Die Stimmung unter den 3000 Teilnehmern beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums, darunter etwa 70 Staats- und Regierungschefs, in Erwartung Trumps ist noch deutlich kälter als die Außentemperaturen.

Mnuchin müht sich, seinem Chef zu dienen. Als die Air Force One noch gen Europa schwebt, ist Mnuchin schon beim Wirtschaftssender CNBC zu sehen, um Ängste vor einem Handelskrieg zu nehmen.

Als der Präsident in Zürich aus dem Flieger in einen Helikopter umsteigt, um in die Berge zu gelangen, sitzt Mnuchin zwischen der Trump-skeptischen IWF-Chefin Christine Lagarde und dem Trump-kritischen Blackrock-Chef Larry Fink. So eingekeilt versucht er, den Ton gegenüber der Welt zu mäßigen. Allein: Es will so recht nicht funktionieren.

Unter den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums gibt es grob gesagt zwei Gruppen: Eine, meist Europäer, die Trump nicht mag und das offen sagt. Und eine, meist Amerikaner, die Trump nicht mag, das aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht so offen sagt. Beide Gruppen finden: Die erste Hälfte dieser Woche, die Trump mit einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum beenden will, hat wenig zur Entspannung beigetragen.

Da war etwa Anfang der Woche der Entscheid der US-Regierung, Zölle auf Weiße Ware und Solarpanele zu erheben; das ist eindeutig gegen China gerichtet. Da ist der schwache Dollarkurs, der von Finanzminister Mnuchin ausdrücklich begrüßt wurde, was viele Manager und Politiker für den ersten Schritt in einen Währungskrieg sehen. Da ist die Aussage von Trumps Handelsminister Wilbur Ross, der den Europäern ob ihrer Plädoyers für freien Handel "Scheinheiligkeit" vorwarf.

Seitdem steht ein Verdacht im Raum: Die US-Regierung will ihren langen Ankündigungen, das System eines freien Welthandels durch eine Vielzahl bilateraler Handelsabkommen zu ersetzen, nun auch Taten folgen lassen. "Bisher", sagt ein deutscher Manager, "haben sie ja nur gebellt. Wenn sie jetzt auch beißen, könnte es mit der guten Stimmung in der Weltwirtschaft schnell vorbei sein."

