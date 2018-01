Der Remondis-Konzern stärkt seine Präsenz in Dänemark. Wie Remondis heute mitteilte, wurde die M. Larsen Vognmandsfirma A/S mit seinen Sitz in Kopenhagen mehrheitlich erworben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Für die zukünftige Weiterentwicklung der Aktivitäten von M. Larsen in Dänemark sieht sich Remondis als idealer Partner. Larsen zähle zu den führenden Entsorgungsunternehmen in Dänemark. ...

