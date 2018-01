Noch nie wurden so viele Windräder in Deutschland errichtet wie 2017. Doch die Hersteller von Turbinen und Rotorblättern sowie ihre Zulieferer fürchten einen Kahlschlag. Mehr als 10.000 Jobs gingen wohl bereits verloren.

Der Rückblick auf die vergangenen Jahre stimmt Hermann Albers hochzufrieden: "Es gibt zunächst keinen Grund zur Klage", sagte der Präsident des Bundesverbands Windenergie bei der jährlichen Bilanzpräsentation seiner Industrie in Berlin. Kein Wunder: Die Zahlen der Branche sind imposant. Allein im vergangenen Jahr wurden hierzulande rund 1800 Windräder mit einer Leistung von 5330 Megawatt neu hinzugebaut und ans Stromnetz angeschlossen. Das ist ein Plus von gut 15 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. 2017 war damit das beste aller Zeiten Jahr für die deutsche Windkraftindustrie. Zwischen Passau und Cuxhaven drehen sich mittlerweile rund 28.700 Mühlen.

Doch für die nächsten Jahre ist Albers weniger optimistisch: "Wir sind in großer Sorge", erklärte der Verbandsboss. Denn schon 2018 droht der Markt um ein Drittel einzubrechen, 2019 könnte noch schlimmer werden. Gekappte Förderungen, massiver Preisdruck und politische Unsicherheit setzen der Branche zu. Die Folge: Bei den Herstellern von Turbinen und Rotorblättern, den wichtigsten Komponenten bei Windrädern, sowie der mittelständischen Zuliefererindustrie, sind tausende Stellen in Gefahr.

"Ich glaube, wir sind mittlerweile fünfstellig, was den Arbeitsplatzabbau in 2017 angeht", sagte Albers am Rande der Bilanzpräsentation seines ...

