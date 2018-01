DEERFIELD (dpa-AFX) - Der Bauboom in den USA und die damit einhergehende Nachfrage nach Baumaschinen hat beim Hersteller Caterpillar für florierende Geschäfte gesorgt. Im vierten Quartal zog der Umsatz um 35 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar an, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dies war um einiges mehr als Analysten erwartet hatten. Die US-Steuerreform drückte den Konzern jedoch tiefer in die Verlustzone. Auch andere Kosten etwa für den Konzernumbau oder die Pensionspläne belasteten das Ergebnis. Am Ende stand unter dem Strich für das Schlussquartal ein Minus von 1,3 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 1,2 Milliarden im Jahr zuvor.

Bereinigt um Sondereffekte verdiente Caterpillar mit einem Gewinn von 2,16 Dollar je Aktie aber um einiges mehr als es die Börse erwartet hatte. Auch beim Ausblick auf das laufende Jahr zeigte sich der Konzern optimistischer als viele Experten an der Wall Street. Die Caterpillar-Aktie zog daher vorbörslich an. Caterpillar hatte dreimal im vergangenen Jahr seine Prognose angehoben.

2018 will das Unternehmen 8,25 bis 9,25 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie erzielen. In der Spitze wäre das gut ein Drittel mehr als im Vorjahr. Die Analysten hatten im Schnitt bislang mit 8,63 Dollar gerechnet. Zuversichtlich stimmen den Konzern starke Auftragseingänge. Das Wachstum soll vor allem aus China und Nordamerika stammen./she/men/jha/

ISIN US1491231015

AXC0180 2018-01-25/14:38