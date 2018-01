Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird vorerst keine Panzer der türkischen Armee nachrüsten dürfen. Das erklärte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und begründete dies mit dem Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. "Was die aktuellen Beratungen um Rüstungsexporte angeht, so ist für die Bundesregierung klar, dass wir nicht in Spannungsgebiete liefern dürfen und dies auch nicht tun werden", erklärte Gabriel.

Damit kassierte der SPD-Politiker einen politischen Vorstoß, den er selbst ins Spiel gebracht hatte. Die türkische Armee verfügt über Leopard-2-Panzer älterer Ausführung, die gegen Angriffe mit Minen und Panzerfäusten unzureichend geschützt sind. Die Nachrüstung des Kriegsgeräts war ein Teil seiner jüngsten Bemühungen, das angespannte Verhältnis zur Türkei zu verbessern. Nun soll nach Gabriels Worten erst eine neue Bundesregierung nach den Koalitionsverhandlungen über die delikate Panzerfrage entscheiden.

Der Außenminister appellierte an das Land, den Vormarsch zu stoppen. "Die Chance auf politische Verhandlungen für Frieden und Stabilität in Syrien ist da und darf nicht durch weitere militärische Auseinandersetzungen aufgehalten werden", betonte er.

Die Türkei setzt die Streitkräfte gegen die Kurden im Norden des Nachbarlandes Syrien ein. Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit aller Macht verhindern, dass sich ein kurdischer Staat an seinen Grenzen bilden kann.

January 25, 2018

