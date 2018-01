Die Skandinavische Nordea Bank kündigt ein Verbot für ihre Mitarbeiter an, in Bitcoin zu investieren oder diesen zu handeln (BITCOIN in der xStation 5) Die größte australische Goldraffinerie plant, eine goldgedeckte Kryptowährung herauszugeben Südkorea veröffentlicht endlich offizielle Richtlinien für digitale Geldbörsen und Banken

Zusammenfassung:Der Bitcoin ist in den letzten Stunden gestiegen, Verkäufer scheinen aber immer noch den Markt zu dominieren. Aus charttechnischer Perspektive, ist zu erkennen, dass sich der Preis zuletzt in einem aufsteigenden Dreiecksmuster bewegt hat. Allerdings fehlen weitere bullische Impulse, daher sollte in diesem Stadium ein Kursrückgang nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt, dass der Preis auch einem Widerstand in Form einer absteigenden Trendlinie gegenübersteht, die in naher Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Bevor wir uns den Charts widmen, wollen wir die recht kuriose Geschichte aus Skandinavien erwähnen. Die Nordea Bank hat sich nämlich dazu entschlossen, dem Schritt von JP Morgan aus dem vergangenen Jahr zu folgen. Die Zentralbank hat Anfang der Woche bekannt gegeben, dass sie allen Mitarbeitern untersagt hat, Bitcoin und andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...