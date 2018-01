Köln (ots) - "Gold fürs Leben - Team DKMS braucht Verstärkung" so heißt die aktuell laufende deutschlandweite Kampagne der DKMS.



Das Ziel: Gemeinsam mit prominenten Vorbildern bundesweit Menschen auf den Kampf gegen Blutkrebs aufmerksam zu machen, neue junge potenzielle Lebensretter in die Datei aufzunehmen und so das Team DKMS zu vergrößern.



Mit dabei sind schon jetzt viele Sportler mit Herz, die sich für Blutkrebspatienten einsetzen, darunter der ehemalige Fußballprofi und Social Media-Experte Hans Sarpei sowie Ruderer Hannes Ocik (Olympischer Silbermedaillengewinner im Deutschlandachter 2016 in Rio).



Vorbildlich: Auch viele Olympioniken, die in PyeongChang antreten, machen mit und zeigen sich solidarisch, darunter Bobfahrerin Annika Drazek, Skispringer Markus Eisenbichler, Skirennläufer Josef Ferstl und Skilangläuferin Nicole Fessel.



Zum Hintergrund: Die DKMS ist als Charity-Partner des Deutschen Hauses bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang dabei und ist damit nach der Präsenz im Deutschen Haus in Rio 2016, zum zweiten Mal im Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen vor Ort.



