Mainz (ots) - Freitag, 26. Januar 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Peter Kraus, Sänger und Schauspieler



Wirbel um die Weltwirtschaft - Was ist los beim Treffen in Davos? Strudelröllchen mit Pilzfüllung - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Kopfverformungen bei Babys - Führt Rückenlage zu Schäden?



Freitag, 26. Januar 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Briten werden Deutsche - Einbürgerungsfeier in Frankfurt Heirat ohne Liebe - Zwangsehen in Deutschland Expedition Deutschland: Cammin - Ausbildung von Rehahunden



Freitag, 26. Januar 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



"Auszeit" in Budapest - Unser Reisetipp zum Wochenende



Freitag, 26. Januar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Die Kelly Family unterwegs - Tourstart in Riesa Prinz Daniel besucht die Heimat - Reise mit Kronprinzessin Victoria Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas



Freitag, 26. Januar 2018, 23.00 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Gäste: Till Brönner, Die sanfte Seite des Jazz Christian Felber, "Gemeinwohl"-Aktivist und Autor



Die Krise der Linken als Chance - Ein neuer Gesellschaftsvertrag? Zeitlos sexy: Grace Jones - Die Diva unmaskiert im Dok-Film Simply Gursky - Deutschlands Star-Fotograf in London Jemen - der vergessene Krieg - Warum der Westen nur schweigt "Blutsbande" im Wandel - Christina von Brauns Kulturgeschichte



