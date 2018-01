Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics hat in Befragung durch Richterin Marion Hohenecker auch über die Involvierung des Landes Kärnten in den Verkauf der Bundeswohnungen ausgesagt. Der mitangeklagte Ex-RLB-OÖ-Vorstand Georg Starzer habe ihm damals gesagt, in Kärnten sei mit dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...