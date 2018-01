Der Berliner Think-Tank schlägt in einem neuen Impulspapier ein EU-Bürgschaftsprogramm vor, mit dem die Kapitalkosten in Osteuropa gesenkt werden könnten. Windkraft und Photovoltaik sollen dadurch in diesen Ländern wettbewerbsfähig werden. Es sollen damit ähnliche Finanzierungskosten wie in Deutschland erreicht werden.Agora Energiewende schlägt der Europäischen Union ein Bürgschaftsprogramm vor, mit dem die Finanzierungskosten für erneuerbare Energien in Zentral- und Südosteuropa deutlich gesenkt werden könnten. Die EU würde damit mit einem Euro bis zu 50 Euro an privaten Geldern für Investitionen ...

