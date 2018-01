Köln (ots) -



Paul Plampers Hörspiel "Dienstbare Geister" wurde als "Bestes Hörspiel" mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2018 ausgezeichnet. Die Jury sah in der Koproduktion des WDR mit BR, DLF Kultur, MDR und der Ruhrtriennale 2017 ein "zeitloses Stück Zeitgeschehen".



Autor und Regisseur Paul Plamper verknüpft in "Dienstbare Geister" zwei parallel laufende Erzählstränge und verbindet auf diese Weise zwei Migrationsgeschichten, die genau einhundert Jahre auseinanderliegen. Im Jahr 1905 bricht eine mittellose Deutsche nach Kamerun auf und erlebt dort einen sozialen Aufstieg auf Kosten der Einheimischen. Hundert Jahre später verlässt ein junger Mann seine Heimat Kamerun in Richtung Deutschland, wo er sich zwar durch Selbstausbeutung eine feste Stelle erkämpft, jedoch auch Stück für Stück die Verbindung zu seiner Heimat verliert. Anhand der besonderen Erzählweise verbindet "Dienstbare Geister" Geschichte und Gegenwart der Migration zwischen Deutschland und Afrika.



Die Jury des Deutschen Hörbuchpreises lobt das "herausragend spielfreudige Ensemble", das die vielschichtigen Subtexte und Narrative des Postkolonialismus hörbar gemacht habe, so die Begründung. Mit "subtilen Details", einer "entlarvenden Wortwahl" und "punktgenauen Dialogen" erzähle Plampers Originalhörspiel von der Ausbeutung der "dienstbaren Geister" aus Kamerun, die in beiden Jahrhunderten mit erstaunlich ähnlichen Argumenten gerechtfertigt werde.



Seit 2003 zeichnet der Deutsche Hörbuchpreis deutschsprachige Hörbuchproduktionen aus, die in besonderer Weise die Stärken und Möglichkeiten des akustischen Mediums vorführen. Der mit je 3.333 Euro dotierte Preis wird in sechs Kategorien vergeben. Traditionell eröffnet die Gala zur Verleihung des Hörbuchpreises das internationale Literaturfest Lit.COLOGNE. Dieses Jahr findet die Preisverleihung am 6. März im WDR Funkhaus am Wallrafplatz in Köln statt. Die Veranstaltung wird als Live-Radiomitschnitt auf WDR 5 sowie als Videostream auf WDR5.de übertragen.



Sendehinweis: "Dienstbare Geister" läuft vom 5. bis 8. März täglich ab 19.04 Uhr auf WDR3 und ist anschließend befristet abrufbar unter hoerspiel.wdr.de



