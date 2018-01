Unterföhring (ots) -



Welcome to Paradise. Am 6. Februar lädt ProSieben Fashionistas zu einem Abend ganz im GNTM-Flair und zeigt die erste Folge der 13. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" vor der Ausstrahlung im TV auf einer Kinoleinwand im Berliner Zoopalast. Ein besonderes Highlight: Die Juroren Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky schalten sich live von den Dreharbeiten aus L.A. zu den Fans nach Berlin.



Catwalk-Trainer Papis Loveday und Nikeata Thompson sind Gäste der Preview Choreografin und Tänzerin Nikeata Thompson und das international erfolgreiche Männermodel Papis Loveday arbeiten zur 13. Staffel GNTM gemeinsam mit den Topmodel-Anwärterinnen an ihren Catwalk-Qualitäten. Zur GNTM-Preview laufen sie als Special Guests über den Roten Teppich im Zoopalast.



Ein Abend im Zeichen der Fashion



Neben der Live-Schalte zu den Juroren in L.A. und der ersten Folge der 13. Staffel GNTM exklusiv vor Ausstrahlung auf der Kinoleinwand erwartet die Gäste ein GNTM-Empfang mit Fashion Victims und bekannten Persönlichkeiten auf dem Roten Teppich, Begrüßungsgetränk und einer Verlosung mit vielen, hochwertigen Preisen. Welcome to Paradise - der Sommer kann kommen.



Hier gibt es Tickets zur GNTM-Preview am 6. Februar im Berliner Zoopalast: http://www.zoopalast-berlin.de/programm/subsites/exklusive -gntm-preview/ Zu den Catwalk-Trainern gibt es hier Informationen: http://presse.prosieben.de/GNTM2018/catwalktrainer Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



GNTM-Preview zur ersten Folge der 13. Staffel - am 6. Februar, um 18.30 Uhr, im Berliner Zoopalast



