Samstag, 27. Januar 2018, 11.55 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Stephanie und Steven Olma haben eine fünfjährige Tochter. Ein Jahr nach ihrer Geburt erfahren die Eltern durch einen Gentest, dass sie Rett hat. Das Rett-Syndrom gehört zu den seltenen Erkrankungen des autistischen Spektrums mit schweren körperlichen Behinderungen. In Deutschland gibt es etwa 2000 bis 3000 Rett-Mädchen.



Viele der Betroffenen erleben das Erwachsenenalter. Sie sind jedoch dauerhaft auf 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Verständnis und Unterstützung für die Eltern - vor allem in der Öffentlichkeit - gibt Schauspielerin Leslie Malton, deren erkrankte Schwester in Kalifornien lebt.



Samstag, 27. Januar 2018, 15.20 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast sind Alfons Schuhbeck, Sebastian Lege, Maria Groß und Lea Linster.



Samstag, 27. Januar 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Nach Übergriffen in Cottbus - Kippt die Stimmung gegen Flüchtlinge? Anwohner wehren sich - Wer zahlt für Straßenausbau? Gewaltprävention an Schulen - Gegen Messer und Fäuste Hammer der Woche - Das Pannenbad von Werne



Sonntag, 28. Januar 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Kaum jemand schreibt noch mit der Hand, die moderne Kommunikation funktioniert digital. Dabei ist beim Schreiben mit Hand das Gehirn ganzheitlich aktiviert, die Erinnerungsleistung verbessert. "sonntags" beschäftigt sich mit der Kulturtechnik des Schreibens. Graphologen und Grundschulpädagogen verteidigen die klassische Handschrift. Ein Ehepaar erzählt, wie seine Beziehung mit Briefeschreiben begann. Mit der Hand schreiben - also doch nicht passé?



Sonntag, 28. Januar 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball-Experte: Hanno Balitsch - Analyse des 20. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Tennis: Australian Open - Zusammenfassung des Finales Wintersport - Bericht vom Tage



