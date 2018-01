Deutsche Biotechfirmen sammelten im vergangenen Jahr so viel Geld ein wie noch nie. Insgesamt 674 Millionen Euro wurden in die Branche investiert. Auch Börsengänge sind wieder angesagt.

Gute Stimmung in der deutschen Biotechnologie-Szene: Insgesamt 674 Millionen Euro wurden im Vorjahr in die Branche investiert. Das ist ein Drittel mehr als im Vorjahr und der höchste Wert überhaupt. "Die deutschen Biotechnologiefirmen profitieren von der wachsenden Reife der Branche, aber auch von einer insgesamt breiteren Investorenbasis - sowohl in Deutschland als auch auf internationaler Ebene", sagt Branchenexpertin Sandra Wirsching von der Biocom AG.

Zu den Firmen, die am meisten Geld eingesammelt haben, gehören die Hamburger Evotec, die über die Börse mehr als 90 Millionen Euro einnahm, sowie der Krebsspezialist ...

