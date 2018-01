Die hoffnungsvoll begonnenen Metall-Tarifgespräche sind überraschend abgebrochen worden. Die IG Metall berät nun, ob sie erstmals ihre Tagesstreiks einsetzt. Noch sind die Gespräche aber nicht ganz beendet.

Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie mit rund 3,9 Millionen Beschäftigten rücken ganztägige Warnstreiks immer näher. Nach dem ergebnislosen Abbruch der vierten Verhandlungsrunde im potenziellen Pilotbezirk Baden-Württemberg berät die IG Metall am Donnerstag in sämtlichen regionalen Tarifkommissionen über den Einsatz des neuartigen Arbeitskampfmittels. Möglicherweise schon in der kommenden Woche könnten auf Beschluss des Gewerkschaftsvorstands bundesweit Betriebe für jeweils 24 Stunden bestreikt werden.

Eine Entscheidung über die Tagesstreiks hat sich der Vorstand der IG Metall für diesen Freitag vorbehalten. Die Stimmungsbilder aus den regionalen Tarifkommissionen sollen bis dahin nicht öffentlich werden. In Kreisen der Gewerkschaft wie auch der Arbeitgeber wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass die am späten Mittwochabend in Böblingen abgebrochenen Gespräche nach internen Sondierungen an diesem Freitag im Südwesten wieder aufgenommen werden könnten.

Den so genannten Tagesstreiks müsste keine förmliche Urabstimmung vorausgehen, allerdings will die IG Metall im konkreten Fall ihre Mitglieder in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...