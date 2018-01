Wien - Wenn Bert Flossbach, Klaus Kaldemorgen, Peter E. Huber und Olgerd Eichler zusammen auf einer Bühne stehen, sind kernige Aussagen zu den Finanzmärkten garantiert - so auch beim diesjährigen Gipfel, den Eckhard Sauren auf dem FONDS professionell KONGRESS in Mannheim präsentierte, so die Experten von "FONDS professionell".

Den vollständigen Artikel lesen ...