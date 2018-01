Ex-Immofinanzchef Karl Petrikovics ist heute am zwölften Prozesstag in der Causa Grasser im Wiener Straflandesgericht in der Befragung durch Richterin Marion Hohenecker mehrmals in Bedrängnis geraten, als er versuchte einen Teil der Anklagelast zum Mitangeklagten Ex-RLB-ÖO-Vorstand Georg Starzer rüber zu spielen.Offen blieb, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...