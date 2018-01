-------------------------------------------------------------- zum DSH-Feuerlöscher-Film http://ots.de/OAAkr --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) - Wer zu Hause auf Sicherheit setzen will, sollte zumindest zwei Feuerlöschtypen griffbereit haben: in der Küche einen handlichen Fettbrandlöscher und in der Wohnung einen größeren Schaumfeuerlöscher. Beim Kauf ist es wichtig, auf Qualität zu achten; bei Billigprodukten kann es passieren, dass die Wurfweite sehr kurz ist und die erwartete Leistung nicht erreicht wird. Auf diese Details kommt es an:



- Auf dem Löscher muss "DIN EN 3" aufgedruckt sein. - Jeder Feuerlöscher muss das CE-Zeichen tragen, einige tragen auch das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. - Die Farbe ROT (RAL 3000, "Feuerwehr-Rot") ist ein Zeichen für einen zugelassenen Löscher.



Feuerlöscher-Film



Diese und weitere Informationen zu Bränden in Haus und Wohnung bietet der eingängige Trickfilm "Feuerlöscher für zu Hause", den die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) jetzt gemeinsam herausgegeben haben. Darin wird klar, wie schnell ein Wohnungsbrand entstehen kann, etwa durch defekte Elektrogeräte oder umkippende Kerzenständer. Besonders tückisch sind Fettbrände in der Küche. Sie dürfen niemals mit Wasser gelöscht werden, da es dann zu einer gefährlichen Fettexplosion kommen kann. Gelöscht werden Fettbrände mit einem Feuerlöscher, auf dem ein "F" steht, zum Beispiel mit einem ABF-Löscher. Er sollte greifbar in der Nähe des Herdes stehen. Bei Fachhändlern und in Baumärkten gibt es diese Löscher auch als handliche Löschdosen.



Eigene Sicherheit geht vor



Der wichtigste Grundsatz bei einem Wohnungsbrand ist, sich selbst und andere Menschen in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu rufen. Das gilt vor allem bei starker Rauchentwicklung. Dämmen die eigenen Löschaktionen den Brand nicht ein, muss die Tür zum Brandraum geschlossen werden. Fenster müssen geschlossen bleiben - jede Zufuhr von Sauerstoff ist Nahrung für das Feuer! Hat man die Wohnung oder das Haus über sichere Fluchtwege verlassen, sollte man auf die bereits alarmierte Feuerwehr warten und sie in Empfang nehmen.



Der Feuerlöscher-Film kann hier https://das-sichere-haus.de/sicher-leben/haushalt/filme/ abgerufen werden.



