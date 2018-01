Liebe Leser,

der Ball rollt nach dem Ende der Winterpause wieder, doch auf dem Parkett der Börse, wo die Anleger in diesen Tagen wieder alles kaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, interessiert sich für die Aktie von Borussia Dortmund so gut wie niemand. Das Interesse hat spürbar nachgelassen und der Kurs der Aktie dümpelt unmotiviert auf die 6,00-Euro-Marke zu. Dies allerdings mit leicht abwärtsgerichteter Tendenz, was kein gutes Zeichen ist.

Noch ist das Dezembertief zwar ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...