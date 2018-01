ROUNDUP 2: Software AG bei Margenprognose fürs neue Jahr vorsichtig

DARMSTADT - Die Software AG geht beim Blick auf ihre Margenprognose mit Vorsicht ins neue Jahr. Die bereinigte operative Marge könne im laufenden Jahr auf bis zu 30 Prozent zurückgehen, teilte der zweitgrößte deutsche Softwarehersteller am Donnerstag in Darmstadt mit. 2017 hatte das TecDax-Unternehmen vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) sowie bereinigt um Sonderposten noch 31,8 Prozent vom Umsatz verdient. Das Unternehmen hält aber am oberen Ende der Spanne auch einen Wert von 32 Prozent für möglich.

ROUNDUP: Linde-Fusionspartner Praxair macht 2017 Schritt nach vorn

DANBURY - Der US-Gasekonzern Praxair fiebert der Fusion mit dem deutschen Rivalen Linde entgegen. Er freue sich auf den Zusammenschluss, mit der sich die beiden Konzerne in ihrer Stärke ergänzten, betonte Praxair-Chef Steve Angel am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Dabei ließ Angel keinen Zweifel daran, dass er weiterhin mit der Verschmelzung der beiden Unternehmen im zweiten Halbjahr rechnet. Aktuell liegt der Fall aber bei den Regulierungsbehörden, die dem Deal noch zustimmen müssen.

Infineon-Konkurrent STMicro übertrifft Erwartungen

GENF - Der Halbleiterhersteller STMicro hat wie die meisten Konkurrenten 2017 von florierenden Geschäften mit Chips für Autos, Smartphones und von der Vernetzung in Industrie und Privathaushalten profitiert. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus und auch die Umsatzprognose für das erste Quartal liegt über den bisherigen von Bloomberg gesammelten Analysten-Schätzungen. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz um ein Fünftel auf 8,35 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte der Infineon -Konkurrent am Donnerstag in Genf mit.

Biogen: Neues Medikament gegen Muskelschwund treibt Jahresumsatz in die Höhe

CAMBRIDGE - Der Biotechnologie-Konzern Biogen hat im vergangenen Jahr dank der Markteinführung eines neuen Mittels gegen Muskelschwund die eigenen Ziele übertroffen. 2017 steigerten die US-Amerikaner ihre Erlöse um 7 Prozent auf 12,3 Milliarden US-Dollar, wie Biogen am Donnerstag in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts mitteilte. Als Überschuss strich der Konzern 4,6 Milliarden Dollar ein, nach 4,4 Milliarden ein Jahr zuvor.

ROUNDUP/Metall-Tarife: Nach abgebrochenen Gesprächen drohen Tagesstreiks

STUTTGART/FRANKFURT - Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie mit rund 3,9 Millionen Beschäftigten rücken ganztägige Warnstreiks immer näher. Nach dem ergebnislosen Abbruch der vierten Verhandlungsrunde im potenziellen Pilotbezirk Baden-Württemberg berät die IG Metall am Donnerstag in sämtlichen regionalen Tarifkommissionen über den Einsatz des neuartigen Arbeitskampfmittels. Möglicherweise schon in der kommenden Woche könnten auf Beschluss des Gewerkschaftsvorstands bundesweit Betriebe für jeweils 24 Stunden bestreikt werden.

ROUNDUP: Hyundai im vergangenen Jahr mit Schwierigkeiten in China

SEOUL - Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China und ungünstige Währungseinflüsse haben den Gewinn beim VW -Konkurrenten Hyundai im vergangenen Jahr erneut deutlich geschmälert. Der Überschuss ging 2017 im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 4,5 Billionen Won (3,4 Milliarden Euro) zurück wie Südkoreas Branchenführer am Donnerstag mitteilte. Seit der Einführung neuer Bilanzierungsstandards 2010 habe Hyundai Motor damit das achte Jahr in Folge unterm Strich weniger verdient, sagte eine Sprecherin. Zusammen mit der kleineren Schwesterfirma Kia Motors ist Hyundai weltweit die Nummer Fünf der größten Autobauer.

Boom in der Bauwirtschaft beflügelt Caterpillar - Steuerreform belastet Ergebnis

DEERFIELD - Der Bauboom in den USA und die damit einhergehende Nachfrage nach Baumaschinen hat beim Hersteller Caterpillar für florierende Geschäfte gesorgt. Im vierten Quartal zog der Umsatz um 35 Prozent auf 12,9 Milliarden US-Dollar an, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Dies war um einiges mehr als Analysten erwartet hatten. Die US-Steuerreform drückte den Konzern jedoch tiefer in die Verlustzone. Auch andere Kosten etwa für den Konzernumbau oder die Pensionspläne belasteten das Ergebnis. Am Ende stand unter dem Strich für das Schlussquartal ein Minus von 1,3 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 1,2 Milliarden im Jahr zuvor.

ROUNDUP 2: Chemiekonzern Sabic löst aktivistischen Investor bei Clariant ab

MUTTENZ - Der Chemiekonzern Clariant erhält einen neuen Großaktionär. Die aktivistische Investorengruppe White Tale - die Clariant gehörig unter Druck gesetzt hatte - zieht sich zurück. Sie hat ihre Anteile von knapp 25 Prozent an den saudi-arabischen Chemieriesen Sabic verkauft. Die Börse reagiert mit Verkäufen, weil sich Übernahmephantasien in Luft auflösen.

Autobauer FiatChrysler will Rückgang auf US-Markt trotzen - Gewinnsprung

TURIN/AUBURN HILLS - Der italo-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler hat im vergangenen Jahr dank teurer SUVs einen deutlichen Gewinnschub verzeichnet. Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn auch dank geringerer Zinszahlungen auf 3,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das war fast doppelt soviel wie im Jahr zuvor. Rund 40 000 Arbeitnehmer in den USA sollen nun im Schnitt mit rund 5500 Dollar am Gewinn beteiligt werden.

