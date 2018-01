Der Verkauf von Aktien einer Untergesellschaft in Südafrika über rund 400 Mio. € (umgerechnet) dürfte gelingen. Eine Kürzung der Kreditlinien der Lieferanten ist nicht mehr aktuell. Die Festlegung neuer Buchwerte in der Konzernbilanz wird nicht vor April vorliegen. Ein Marktwert von 2,1 bis 2,5 Mrd. € lässt sich damit rechnen. Jede Hochstufung durch Rating-Agenturen ist dabei sehr hilfreich. Spürbar darin ist:



Es gibt vier STEINHOFF-Anleihen, die kürzlich sogar von der EZB Hals über Kopf verkauft wurden. Die Abschläge gegenüber nominal betragen 38 bis 45 % bei volatilen Kursen. Das ergibt Renditen per Endverfall von knapp 9 % für etwa fünf bis sechs Jahre. Sie wissen: Jede Verbesserung des Ratings führt zur schnelleren Anpassung des Anleihen- an den Aktienkurs. Fragen Sie die Details bei Ihrer Bank bitte nach.



Wir hatten salopp zum Einsatz von jeweils 1.000 € geraten. Der Erste hat sich schon verdoppelt (Einstieg um 0,30 €). Erstes Kursziel ist knapp 1 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 04 vom 27.01.2018! Ausführliche Infos zu weiteren Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de



