STOCKHOLM (Dow Jones)--Die Schweizer Bank UBS verstärkt sich mit einem Zukauf in Luxemburg. Sie kauft der schwedischen Nordea Bank AB einen Teil ihres Privatkundengeschäfts in Luxemburg ab. Einen Preis für das Geschäft, das Ende 2017 über ein verwaltetes Vermögen von 13 Milliarden Euro verfügte, nannte Nordea in ihrer Mitteilung nicht.

Der Verkauf ist ein Ergebnis einer strategischen Überprüfung der Nordea Bank. Andere Maßnahmen sind ein Umzug nach Finnland, neue IT-Systeme und eine Konzentration auf das Privatkundengeschäft in Nordeuropa. Nordea Asset Management werde aber weiterhin in Luxemburg aktiv sein, teilte die Bank weiter mit.

Die Transaktion, die in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll, wird sich marginal positiv auf die harte Kernkapitalquote von Nordea auswirken.

