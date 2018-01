München (ots) - Neue Lösungen für Automatisierung in der Redaktion, im Community-Building oder die Unterstützung von Podcastern: Sechs neue Startups sind ins Media Lab Bayern eingezogen und bilden das vierte Batch vom Media Startup Fellowship. Shelfd, Factfox, Plantura, Vivoico, Voctag und Eventspace entwickeln die nächsten sechs Monate im Media Lab ihre Produkte bis zur Marktreife. Zum Programm gehören ein umfangreiches Coaching, Mentoring und Funding in Höhe von 15.000 Euro. Mit der Südwest Medien Holding/Süddeutscher Zeitung und dem Red Bull Media House unterstützen gleich zwei Medienhäuser die neuen Startups.



Die sechs neuen Teams decken ein breites und besonders aktuelles Spektrum ab: "Die Teams, die wir ins vierte Batch aufgenommen haben, gehen ganz aktuelle Problemfelder der Branche an: Community-Building in Social und Audio, Automatisierung von Content, Podcasts und die Erfindung neuer Werbeformen", sagt Lina Timm, Geschäftsleitung des Media Lab Bayern. Die Startups haben sich in einem mehrteiligen Bewerbungsprozess für das Programm qualifiziert. Zuletzt setzten sich die fünf Teams bei einem zweitägigen Auswahl-Bootcamp im Dezember 2017 gegen acht weitere Bewerber durch.



Wie in der vorherigen Runde werden auch im Batch #4 zwei Startups von Medienhäusern im Partner-Fellowship gefördert. "Wir freuen uns besonders, dass die SWMH und Süddeutsche Zeitung und das Red Bull Media House sogar bereits zum zweiten Mal je ein Startup unterstützen. Die Partner erhalten die Möglichkeit, eng mit den Teams zu kooperieren und sich direkt bei der Entwicklung des Prototypen beratend einzubringen", sagt Lina Timm. Das Team Shelfd sicherte sich das Partner Fellowship der SWMH zum Thema "Werbung besser machen". Das Team Voctag wird vom Red Bull Media House unterstützt.



Die sechs neuen Teams erwarten jetzt sechs Monate mit Workshops von Prototyping und Business Planning über Marketing, Sales, Design bis zu Pitch-Training.



Und das sind die neuen Teams im Media Startup Fellowship:



Voctag



Voctag ist eine Plattform für Podcast- und Radiocommunities, auf der ausschließlich über die Stimme kommuniziert wird. Nutzer tauschen Sprachnachrichten innerhalb ihrer Community aus und kommen so miteinander, aber auch direkt mit ihrem Lieblingspodcaster oder Radiosender ins Gespräch. So können Podcaster und Sender ihre eigenen Audio-Communities aufbauen. https://www.voctag.com/



Plantura



Plantura ist ein digitales Gartenmagazin, das mittels eines datengetriebenen Tech-Frameworks Trendthemen identifiziert. Ihre Software findet Themen, über die im Netz gerade besonders viel debattiert wird und auf die sich die Redaktion dann konzentrieren kann. So hat sich Plantura bereits eine hohe und sehr spezifische Reichweite innerhalb ihrer Zielgruppe aufgebaut. Monetarisiert wird das Magazin durch sinnstiftende und mehrwertgenerierende Produktplatzierungen. https://www.plantura.garden/



FactFox



FactFox unterstützt Social Media Manager bei der Beantwortung von Kommentaren im Netz. Das Tool schlägt dem Redakteur passgenau ermittelte Antwortmöglich¬keiten auf Nutzerkommentare vor und ermöglicht so ein schnelleres Beantworten. Durch die automatische Erfassung neuer Fakten im Redaktionsalltag wächst die Antwortdatenbank im Laufe der Nutzung. https://www.factfox.io/



Vivoico



VIVOICO belebt das Engagement der Nutzer auf den Seiten der Publisher. Die leicht zu implementierende Technologie ergänzt bestehende Inhalte mit hochqualitativem Content von Micro-Influencern. So erhält der Nutzer zusätzlichen Mehrwert und die Publisher eine höhere Verweildauer auf ihren Seiten.



Shelfd



Shelfd ist eine Streaming-Plattform mit dem Fokus auf Kuration. Die Plattform vereinfacht das Entdecken, Sortieren, Empfehlen und Abrufen von Videos. Ziel des Startups ist es eine Plattform zu bauen, auf der man alle denkbaren Mediatheken über eine einzige Oberfläche bedienen kann. Nutzer erhalten personalisierte Empfehlungen, und Produzenten können ihre Inhalte der Wunsch-Zielgruppe bereitstellen. https://shelfd.com/



EventSpace



Mit EventSpace entsteht eine Plattform, die Menschen in globalen Nischen-Communities vernetzt. Mit einer komplett neuen A.I.-unterstützten Mobile Experience vernetzt EventSpace die Nutzer in interaktiven Online-Event-Formaten wie Speed-Dating-Runden. Event-Veranstalter können kostengünstig und ortsunabhängig über digitale Satellit-Events ihre Besucher zusammenbringen. So werden Networking und Community-Building rund um Konferenzen gefördert. www.eventspace.es



Über Media Lab Bayern



Das Media Lab Bayern fördert digitale Innovation in der Medienbranche. Als Inkubator hilft das Media Lab Talenten und Teams, ihre eigenen Journalismus- und Medienprojekte von der ersten Idee bis zur Gründung eines Startups aufzubauen. Das Media Lab Bayern ist eine Einrichtung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie.



Kernprogramme des Media Lab Bayern sind das "Media Entrepreneurship Program" und das "Media Startup Fellowship". Im "Media Entrepreneurship Program" lernen die Teilnehmer Methoden wie Design Thinking und Lean Startup und wenden sie auf eigene Projektideen an. Das "Media Startup Fellowship" baut darauf auf: Teams mit validierter Idee können hier in vier Monaten ihren Prototypen entwickeln, ein Geschäftsmodell aufsetzen und ihr Startup gründen. Das Media Lab bietet dafür Business-Coaching und Workshops sowie den Zugang zu Medien-Mentoren und Partnern. Die Teams erhalten zusätzlich Büroräume und 10.000 Euro Prototyping-Budget. Innovation fördert das Media Lab Bayern aber auch mit Hackathons, Barcamps, Meetups und Konferenzen, auf denen sich digitale Vordenker aus Journalismus, Development und Design austauschen und vernetzen können.



Mehr Infos unter www.medialab-bayern.de



OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62483 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62483.rss2



Pressekontakt: Media Lab Bayern Program Manager Lina Timm Telefon 0170/5271748 lina@media-lab.de www.medialab-bayern.de