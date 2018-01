Trump hatte zuletzt den Handelsstreit insbesondere mit China durch Strafzölle angeheizt. Bevor der US-Präsident nun seinen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum hat, versucht sein Finanzminister die Gemüter zu beruhigen.

Kurz vor dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Davos versucht sein Finanzminister Steven Mnuchin gut Wetter im Handelsstreit mit China und anderen Ländern zu machen. "Wir wollen nicht in Handelskriege geraten", sagte Mnuchin am Donnerstag vor Journalisten. "Andererseits sind wir gewillt, Amerikas Interessen zu verteidigen."

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross hatte am Vortag mit Blick auf amerikanische Strafzölle gesagt, dass jeden Tag Handelskriege ausgefochten würden und angekündigt: "Jetzt besetzen die US-Truppen ihre Verteidigungsmauern." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...