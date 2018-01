Was für eine Rallye bei Medigene: Im Zuge der jüngst gestarteten großen Übernahmewelle im Biotechsektor ist die Aktie der deutschen Biotech-Gesellschaft kräftig nach oben durchgestartet. Nach der milliardenschweren Übernahme von Juno Therapeutics durch Celgene befeuerte die Spekulation auf weitere Übernahmen von Spezialisten für Immuntherapien gegen Krebserkrankungen. Dabei ist Medigene ein großes Kaufsignal gelungen. Der Sprung über die Marke von 14,88 Euro hat den Weg nach oben frei gemacht. Nach der großen Rallye am Mittwoch konsolidiert die Medigene-Aktie zwar am Donnerstag - der Wert verliert 4,4 Prozent auf 17,12 Euro -, Rücksetzer sind bei Medigene aber weiter Kaufchancen. Auf Monatssicht ist die Aktie von Medigene mit einem Plus von gut 40 Prozent unangefochten der Spitzenreiter im TecDAX. Auf Platz zwei und drei folgen mit +26,8 Prozent S&T und mit 26,5 Prozent Nordex.

Den vollständigen Artikel lesen ...