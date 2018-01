Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) bevorteilt nach Aussage von EZB-Präsident Mario Draghi keine Länder beim Ankauf von Anleihen. "Die Ankäufe werden vom EZB-Kapitalschlüssel geleitet", sagte Draghi in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Zwar könnten die Ankäufe von Monat zu Monat durchaus von diesem Schlüssel abweichen, doch müsse die Einhaltung dieser Vorgaben anhand des Gesamtbestands an Anleihen beurteilt werden, die im Rahmen des APP-Programms erworben wurden.

Draghi wies darauf hin, dass gegenwärtig die Bestände an Bundesanleihen über das hinaus gingen, was der EZB-Kapitalschlüssel nahelege. In den vergangenen Tagen war der Vorwurf laut geworden, die EZB benachteilige bei ihren Käufen Deutschland und kaufe dafür deutlich mehr Anleihen aus Frankreich und Italien. Das würde die Refinanzierungskosten dieser Länder senken.

