Unterföhring (ots) - - Langfristige Verlängerung des Output Deals mit MGM Worldwide Television Distribution für exklusive Pay TV- und exklusive SVOD-Rechte für alle Verbreitungswege von Sky in Deutschland und Österreich - Der Output-Deal umfasst das kommende 25. Bond Abenteuer sowie zukünftige Kino-Highlights wie "Tomb Raider" und "Creed II" mindestens ein Jahr vor Free-TV exklusiv auf Sky - Die umfangreiche Bibliothek der Metro-Goldwin-Meyers (MGM) Filmhits ebenfalls Teil der Vereinbarung



Unterföhring, 25 Januar 2018 - Sky Deutschland (Sky) und MGM Worldwide Television Distribution (MGM) bauen ihre Partnerschaft erneut aus: Durch die langfristige Verlängerung des Output Deals präsentiert Sky auch in Zukunft die erstklassigen Kinohighlights von MGM. Sky sichert sich in diesem Rahmen die exklusiven Pay TV- und SVOD-Rechte für Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket an den aktuellen MGM Blockbustern sowie der umfangreichen Bibliothek von MGM Filmhits. Die Verlautbarung wurde von Elke Walthelm, Executive Vice President Content, Sky Deutschland, und Chris Ottinger, MGM President Worldwide Television Distribution & Acquisitions getätigt.



Walthelm sagt: "Sky ist die absolute Nummer eins bei aktuellen Kino-Blockbustern. Durch den verlängerten Output Deal mit MGM können unseren Kunden auch weiterhin als erste die neuesten MGM Blockbuster im TV genießen, wie beispielsweise den nächsten James Bond. Dazu zeigen wir die beliebten Klassiker von MGM auf unseren Filmsendern sowie jederzeit auf Abruf - ein großer Mehrwert für alle Filmfans.



Ottinger sagt: "Sky hat immer wieder bewiesen, dass er für qualitativ hochwertige Programminhalte steht und diese mit cleveren und innovativen Marketingkampagnen unterstützt. Wir freuen uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte mit diesem wichtigen Partner weiterzuschreiben."



Die Vereinbarung mit MGM bietet Sky Zuschauern exklusiven Zugang zu MGMs Film-Franchises, darunter das mit Spannung erwartete 25. James Bond Abenteuer mit Daniel Craig von EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer Studios.



Auch "Tomb Raider" mit Alicia Vikander und "Creed II", die Fortsetzung des von den Kritikern gelobten und den Zuschauern gefeierten "Creed" mit Michael B. Jordan, Sylvester Stallone und Tessa Thompson in den Hauptrollen - beide von MGM und Warner Bros. Pictures - sind Teil der Vereinbarung und werden wie alle weiteren Neuerscheinungen von MGM auf Sky mindestens ein Jahr vor der Ausstrahlung im Free-TV gezeigt.



Über Metro-Goldwyn-Mayer



Metro-Goldwyn-Mayer Inc. ist ein führendes Entertainment-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Produktion und dem Weltvertrieb von Film- und TV-Inhalten über alle Plattformen liegt. Das Unternehmen unterhält eines der weltweit umfangreichsten Film- und TV-Archive sowie die premium Pay-TV Gesellschaft EPIX, die in den USA über Kabel, Satellit, Telekommunikations- und Digitalanbieter verfügbar ist. Zusätzlich investiert MGM in US-amerikanische und internationale TV-Sender, digitale Plattformen und interaktive Projekte und produziert qualitativ hochwertige Kurzinhalte zur Distribution. Weitere Informationen finden Sie unter www.mgm.com.



Über Sky Deutschland



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



