Die Aktien des kanadischen Kobaltexplorers M2 Cobalt (WKN A2H8WQ / CVE MC) schlossen am gestrigen Mittwoch um 45,16% höher bei 0,90 CAD, nachdem das Unternehmen die erfolgreiche Akquisition von Kobaltexplorationslizenzen in Ostafrika bekannt gab. Zwischenzeitlich lag die Aktie sogar mehr als 61% im Plus, nachdem zuvor ein Trading Halt, der seit November in Kraft war, aufgehoben wurde. GOLDINVEST hatte bereits Anfang ...

