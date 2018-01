=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 ff BörseG Ternitz, 25. Jänner 2018: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) wurde am 24. Jänner 2018 darüber informiert und teilt gemäß §§ 130 ff BörseG mit, dass EARNEST Partners, LLC, auch für sämtliche ihrer Tochtergesellschaften handelnd und in ihrer Funktion als Verwalter mit Verwaltungsvollmacht vielfach verwalteter Portfolien, zum 23. Jänner 2018 auf Basis von Investmentfonds und getrennten Kundenkonten 798.398 Aktien an SBO hält, die 4,99% an Stimmrechten in SBO repräsentieren. Die Gesamtbeteiligung hat sich daher unter die 5% Meldeschwelle gemäß § 130 BörseG verringert. Die Prozentsätze wurden auf Basis der Anzahl der Stimmrechte der SBO zum jeweiligen Stichtag (16.000.000) berechnet. Rückfragehinweis: Andreas Böcskör, Investor Relations Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2 Tel: +43 2630/315 DW 252, Fax: DW 101 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

