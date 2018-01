Am Mittwoch hat der Dow Jones erneut Rekorde eingefahren. Allerdings mal wieder nur zu Beginn des Tages. Danach gab er einen Großteil seiner Gewinne wieder ab. Und so schloss er schließlich mit einem leichten Plus von 0,16%. Heute wird er nun wieder etwas höher erwartet. Details erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.