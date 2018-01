FRANKFURT (dpa-AFX) - EZB-Präsident Mario Draghi hat die Hoffnung vieler Sparer auf steigende Zinsen nachhaltig gedämpft. "Auf Basis der heutigen Daten und Analysen sehe ich sehr wenig Chancen, dass die Zinsen in diesem Jahr steigen könnten", sagte Europas oberster Währungshüter nach der Sitzung des EZB-Rates am Donnerstag in Frankfurt.

Das oberste Entscheidungsgremium der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte zuvor beschlossen, den Kurs der Notenbank vorerst unverändert zu lassen: Der Leitzins bleibt damit auf dem Rekordtief von null Prozent, die milliardenschweren Anleihenkäufe werden bis mindestens Ende September fortgesetzt. Die Option, das umstrittene Kaufprogramm erneut auszuweiten, behält sich die EZB ausdrücklich offen./ben/mar/DP/tos

AXC0206 2018-01-25/15:54