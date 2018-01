Die Gemeinschaftswährung kann sich am Dienstag gegenüber dem Greenback schnell vom Tagestief erholen und so steigt der EUR/USD zum neuen 2018 Hoch in den Bereich der 1,2500. EUR/USD unterstützt von Draghi Pressekonferenz Der Euro profitiert vom zunehmenden Kaufinteresse, da EZB Präsident Mario Draghi die guten Eurozonen Fundamentaldaten auf seiner ...

