Aktuelle Hinweise:



- Die Messe Berlin begrüßt am 26. Januar um 11.00 Uhr den 300.000. Besucher der Grünen Woche 2018 mit einem Präsentkorb aus Schweden



Ort: Eingang Ost, Halle 14.1



- Morgen starten (26.1) in der Tierhalle 25 die Pferdesportevents der HIPPOLOGICA Berlin.



Hier finden Sie aktuelle News zu folgenden Themen:



www.gruenewoche.de/Presse/Pressemitteilungen/



- Misereor hilft Kindern zu überleben - Usbekistan bietet Obst, Wein und das Nationalgericht "Plow" - Die besondere Teeprobe am Stand von Nepal - Die Elfenbeinküste lockt mit potenzsteigernder Wurzel - Marokko präsentiert kooperative Landwirtschaft - Vom Parlament in Nairobi auf den Messestand in Berlin - BMEL: "Schwarmintelligenz" für den Acker - Heimtiere: von Gespenstschrecken bis Waldkatzen - FIZ: 60.000 Besucher wollen das Fische ABC besichtigen - Aufgalopp zur HIPPOLOGICA - F.R.A.N.Z. meldet erste Erfolge bei der Artenvielfalt - Berliner Kleingärtner präsentieren sich mit Musterparzelle - Premiere: AMBROSIUM - Beauty Secco aus Sachsen-Anhalt - Produkte wie damals aus Brandenburg



