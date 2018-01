Leipzig (ots) -



Im Rahmen einer Informationstour mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) besuchte am 17. Januar eine Delegation aus Chile die Energy2market GmbH (e2m). Sie zeigte sich beeindruckt von der Funktionalität des Virtuellen Kraftwerks (VKW) und den damit einhergehenden Vermarktungsmöglichkeiten für Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen. Das VKW ist eine Eigenentwicklung der e2m, die ständig auch an internationale Marktanforderungen angepasst wird. Chile gilt in Südamerika als Vorreitermarkt für Erneuerbare Energien und hat in den letzten Jahren erheblich in Photovoltaik (PV) investiert. Derzeit sind circa 1.800 Megawatt in Chile installiert - eine Verdopplung der Leistung seit 2015.



Die Besucher vom chilenischen Energieministerium und von lokalen Projektentwicklern interessierten sich vor allem für das Vermarktungsmodell Direktvermarktung, das Monitoring von PV-Anlagen, die Prognose von Sonneneinstrahlung und den Handel von Stromleistung an den Börsenplätzen. Die GIZ implementiert in Kooperation mit dem chilenischen Energieministerium ein u.a. vom Bundesministerium für Umwelt gefördertes Projekt für die Marktentwicklung von Erneuerbaren Energien zum Eigenverbrauch.



Europa und insbesondere Deutschland gilt auch in Chile als vorbildlich beim Aufbau, beim Betrieb und bei der Vermarktung von Stromleistung aus Erneuerbaren Energien. Bei dem Besuch inklusive Besichtigung des 24/7 Handels-Desk und der 24/7 Leitwarte standen die praktischen Erfahrungen der e2m bei der Anbindung dezentraler PV-Erzeugungsanlagen an das VKW im Mittelpunkt. Die Netzbetreiber in Chile haben aufgrund des steigenden Anteils an fluktuierenden Erneuerbare Energien stark mit Netzschwankungen zu kämpfen. Insbesondere angesichts der geplanten Einführung eines Regelenergiemarktes in Chile waren die Vertreter des chilenischen Energieministeriums sehr interessiert an der Funktionalität des VKW und dem Potenzial, das die e2m den Betreibern von dezentralen Erzeugungsanlagen bietet.



Dass sich die Infrastruktur des VKW und seine Marktrolle auch auf andere Länder übertragen lassen, zeigen die internationalen Aktivitäten der e2m-Gruppe. So hat das Unternehmen im letzten Oktober den Geschäftsbetrieb in Großbritannien aufgenommen. Im selben Monat verkündete die e2m zusammen mit dem finnischen Energieversorgungunternehmen Savon Voima eine strategische Technologiepartnerschaft im Bereich Flexibilitätsvermarktung und Demand-Side-Management. Aktiv ist die e2m gegenwärtig in Benelux, Finnland, Italien, Österreich, Polen und Großbritannien.



