München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Im Interview: Die neu gewählten Vorsitzenden



Neue Gesichter, neue Zeiten? Die Grünen entscheiden auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Hannover, welches Spitzenduo den Stab von Simone Peter und Cem Özdemir übernehmen wird. Mit der Kandidatur von Annalena Baerbock und Robert Habeck könnte es dabei nicht nur zu einem Generationswechsel, sondern auch zu einem Bruch mit dem bisherigen Flügeldenken kommen.



Doch es geht nicht nur um den Wechsel an der Spitze, sondern auch um eine thematische Erneuerung. Die Partei sucht Antworten auf Zukunftsfragen wie die Digitalisierung und die zunehmende gesellschaftliche Spaltung.



Nach Abschluss des Parteitags sendet Das Erste am Samstag, 27. Januar, um 23:40 Uhr die Sondersendung "Bericht vom Parteitag". Als Gäste stellen sich die beiden neuen Parteivorsitzenden erstmals gemeinsam den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Arnd Henze



