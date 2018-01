Liebe Leser,

die K+S-Aktie konnte sich Ende Dezember aus einer kleineren Seitwärtsbewegung lösen und bis zum Jahresende steil ansteigen. Auch über den Jahreswechsel hinaus setzte sich die Aufwärtsbewegung mit unverminderter Dynamik weiter fort, sodass sich im Chart ein ausgesprochen steiler, fünfteiliger Aufwärtsimpuls bildete.

Er ließ die Aktie in den letzten Handelstagen bis knapp unter 23 Euro ansteigen und könnte in Kürze beendet sein, denn in der Zone zwischen 23,00 und 24,50 ... (Dr. Bernd Heim)

