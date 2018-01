Lieber Leser,

die Gazprom-Aktie kratzt am 200-Wochen-Durchschnitt. Nachdem sie in der ersten Wochenhälfte noch daran abgeprallt war, versucht sie sich nun in der zweiten daran, diesen wichtigen, charttechnischen Widerstand zu überwinden, an dem sie bereits in 2016 einmal gescheitert war. Anzumerken ist, dass der 200-Wochen-Durchschnitt damals knapp überwunden werden konnte, es sich dabei jedoch um einen Fehlausbruch gehandelt hat. Ein gutes Beispiel dafür, dass Charttechnik eben kein Allheilmittel ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...