Der 1. Januar war der Beginn eines neuen Jahres für alle, aber Island ging noch wesentlich weiter, als die Regierung beschloss, es als illegal zu erklären, Männer mehr als Frauen zu bezahlen. Die Entscheidung war ein ehrgeiziger und radikal progressiver Schritt in Richtung Gleichstellung, dem der Rest der Welt folgen kann.

Nach dieser neuen Gesetzgebung müssen Unternehmen und Regierungsstellen, die mindestens 25 Personen beschäftigen, der Regierung nachweisen, dass sie ihre Mitarbeiter gleichberechtigt entlohnen. Wenn sie nicht nachweisen können, dass Gleichheit besteht, drohen ihnen hohe Bussgelder. Es ist erstaunlich, dass diese kleine Insel neun Jahre in Folge den ersten Platz als das Land mit der höchsten Gerechtigkeit bei den Geschlechtern belegt hat, wie der jährliche Gleichstellungsindex des World Economic Forums zeigt. In Island ist die Gesetzgebung das Ergebnis einer aufgeschlossenen Kultur. Aber funktioniert das auch umgekehrt? Kann die Kultur der Gesetzgebung folgen? Schliesslich geht es darum, einen wirklichen Umdenkprozess zu erreichen, bei dem die Gleichstellung der Geschlechter zur Normalität wird. Wo ist die Schweiz in diesem Kontext, und warum ist Gleichheit so wichtig?

Geschlechtergefälle hat sich weltweit vergrössert

Es ist grossartig, dass Island als Vorbild für die Gleichstellung der Geschlechter fungiert, aber die Realität sieht so aus, dass sich weltweit der Spalt der Gleichberechtigung in allen Bereichen (Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Politik) vergrössert hat, seit im Jahre 2006 der erste Gleichstellungsindex des WEF veröffentlicht wurde. Die Schweiz hatte früher einen sehr hohen Stellenwert, obwohl sie eine der letzten Jurisdiktionen in Europa ist, die Frauen das Wahlrecht eingeräumt haben. Seit 2006 hat die Schweiz 74% seines wirtschaftlichen Geschlechtergefälles geschlossen und lag im Index des letzten Jahres bei auf dem 11. Platz. Die Schweiz hält jedoch nicht mit anderen Ländern Schritt, und die Fortschritte verlangsamen sich nach und nach.

Am vergangenen Wochenende gingen ein Jahr nach der Wahl von Trump Tausende Frauen für einen weiteren Frauenmarsch auf die Strasse. Obwohl der Grossteil der Proteste in den USA stattfand, gingen auch die Frauen in Europa solidarisch auf die Strasse. Sogar in Zürich wurden Frauen mit feministischen Zeichen und Aufforderungen gesichtet, den amerikanischen Präsidenten anzuklagen. Wenn sich der globale Kulturwandel in rasantem Tempo vollzieht, ist die Schweiz mit an Bord, auch wenn es etwas länger dauern könnte, bis die Gleichstellung der Geschlechter wirklich verankert ist.

Frauen in der Schweiz besetzen 47% der Arbeitsplätze im Angestelltenbereich. Bei den oberen Führungspositionen ...

