Die Einkaufs- und Supply Chain Beratung erweitert ab sofort die Führungsriege um den erfahrenen Berater und FMCG-Experten. Belka kam 2014 von Metro Cash and Carry als Experte aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie für die Bereiche Supply Chain Management und Einkaufsprozesse. Nach der Eröffnung des neuen Standorts in München im letzten Jahr folgt durch die Erweiterung des Managements die nächste Reaktion auf die wachsende Auftragslage.



Neben seiner Tätigkeit als Head of Procurement bei der METRO Group war Belka auch für die REWE Group und Lidl in den Bereichen Einkauf und Supply Chain Management tätig und brachte so langjährige Erfahrung aus verschiedenen Handelsformaten und der Konsumgüterbranche mit. "Die Erweiterung unseres Führungsteams war für uns der nächste logische Schritt, um auf das steigende Projektvolumen zu reagieren. Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Experten wie Daniel Belka für unser Führungsteam gewonnen zu haben" sagt Dr. Bernhard Höveler, geschäftsführender Gesellschafter der HÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH. Belka verstärkt die bisherige Geschäftsführung um Dr. Bernhard Höveler, Florian Holzmann und das Mitglied der Geschäftsleitung Prof. Dr. Matthias Lütke Entrup.



Dr. Bernhard Höveler ist geschäftsführender Gesellschafter der HÖVELER HOLZMANN CONSULTING GmbH, Düsseldorf (https://www.hoeveler-holzmann.com/). Diese auf das Einkaufs- und Supply Chain Management spezialisierte Unternehmensberatung unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des Einkaufs sowie bei der Implementierung von Strukturen und Prozessen für ein effizientes Einkaufs- und Supply Chain Management



